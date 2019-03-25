Nesrin Olgun Arslan, 1979’da hangi denizi 15 saat 47 dakikada yüzerek geçmiştir? (Eleq ipucu sorusu)

Son zamanlarda canlı bilgi yarışmaları oldukça popüler. Yarışma her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Eleq Instagram’da günün merak edilen ipucu sorusunu yayınladı. Peki Türk kadın sporculara ilham veren Nesrin Olgun Arslan, 1979’da hangi denizi 15 saat 47 dakikada yüzerek geçmiştir, biliyor musunuz? İşte 25 Mart Eleq ipucu sorusunun yanıtı…

25 MART ELEQ İPUCU SORUSUNUN YANITI

CEVAP: MANŞ DENİZİ

NESRİN OLGUN ARSLAN KİMDİR?

Nesrin Olgun, (d. 1957, Adana), yüzücü, beden eğitimi öğretmeni. Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını.

7 yaşında yüzmeye başladı ve çeşitli dereceler aldı. Masa tenisiyle de uğraştı ve Türkiye dereceleri aldı. 1979’da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirdi. 28 Ağustos 1979’da 15 saat 47 dakikada Manş Denizini yüzerek geçti.

Başkent Okullarında Baş Antrenörlük yaparak yüzme sporunu birçok çocuğa aşıladı.İki çocuk annesi olan Nesrin Olgun’un çocukları Bengü ve Şevket Arslan da annesi gibi yüzme dalında başarılıdır, her iki çocuğu da Çanakkale Boğazı’nı küçük yaşta geçerek büyük bir başarıya imza atmıştır.