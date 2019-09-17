Oktar’ın ifadesinden: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok

Oktar, “Dragos olarak adlandırılan yerde kalanların maaşını nasıl ödüyorsunuz. Bu hizmeti gönüllü mü yapıyorlar” sorusu üzerine de, “Yok. Ben Allah rızası için yaşayan bir insanım. Allah rızası için yapıyorlar. Ben Allah rızası için yaşamayan bir insanla yaşayamam” şeklinde konuştu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna´nın da aralarında bulunduğu 161 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı. Öğlen arasından sonra müşteki avukatları ve duruşma savcısı Adnan Oktar’a sorular sordular.

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MEHDİ OLMAYACAĞI KONUSUNDA ALLAH’A YEMİN ETMİŞ

Bir müşteki avukatı, Adnan Oktar’a, Mehdi olup olmadığını, Mehdilik iddiası bulunup bulunmadığını sordu. Oktar, “Ben yaklaşık 150-200 kere mehdi olmadığımı söyledim. Böyle bir şey yapmış olan insan küfre girer, dinden çıkar. Olmadı, olmaz da. Ve ömrüm boyunca böyle bir şey olmayacağını Allah’a yemin ettim” dedi.

Oktar, örgütten ayrılan ve bu davada müşteki olanlara yönelik bir soru üzerine de, “Benim ayrılan arkadaşlarımın hepsi gül gibi Müslüman. Müştekilerin hepsini çok çok seviyorum. Cennette de birlikte olacağız inşallah. Benim 30-40 yıllık arkadaşımı kışkırtmaya kalktılar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Açılmış davalar hukuki bir şeydir. Devlet gidip intikam almayın diyor” dedi.

Oktar, “Örgüt üyelerinin mallarını kendi çıkarınız için tüketene kadar kullandınız mı” sorusu üzerine de, “Mal biriktirmek İslam da haramdır. Peygamberimiz bütün mallarını harcadı. Müslümanlıkta zenginlik yok. Allah rızası için bütün mallarını dağıtır. Müslüman ahlakının gereği budur. Ben 65 yaşındayım tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok” şeklinde konuştu.

Oktar, “50-100 kişi kaldığınız ev kime ait” şeklindeki soruyu da, “Tülin hanım ve eşine ait. Ev bana tahsis edilmiş bir ev değil. Can güvenliğim nedeniyle adres söylemiyorum” dedi.

Oktar, “Basılan insanlar o gün o evde yakalandılar. Evli insanların gecenin 3’ün 4’ünde kocalarının yanında olmayıp orada olmaları normal mi?” sorusunu ise, “Arkadaşlarımız evliliklerini Allah rızası için yapıyorlar. Allah rızası için evlenen insanlar. Kur-an’ı yaymak, İslamı yaymak için evleniyorlar. Bana evli olan da geliyor, bekar olan da geliyor. Evli olmak ona ayrı bir hukuk getirmez. Evli arkadaşlara çocuk yapmayın, diye bir talimatım yok. Zaten ortalık çok korkunç. Çocukları kaçırıyorlar, ırzına geçiyorlar. Dehşet bir ortam” sözleri ile yanıtladı.

Ergenekon ve Balyoz davalarında davalara müdahil olmak için yaptığı başvurular sorulan Oktar, “Benim haberim yok” diye yanıt verdi. Oktar, “Yaşadığınız lüks hayat ve televizyonun uydu kirası nasıl ödeniyordu” sorusu üzerine de, “Müslümanlar bir hayır işi olduğunda hep beraber ona yönelirler. Mesela kitap alıp dağıtacaksın. İnsan açtır gidip yemek alınır. Para biriktirme yoktur. Benim hiçbir malvarlığım yoktur” diye yanıtladı.

Oktar, örgüt içinde hiyerarşik yapı olup olmadığına ilişkin bir soruyu da, “Öyle bir şeye ihtiyaç yok” sözleri ile yanıtladı. Örgüt içinde, “Bacı”, “Erkek” gibi tabirlerin kullanıldığının hatırlatılması üzerine Oktar, “Bacı nezaket ifadesi. Bacı, Anadolu’da kullanılan bir tabir. Benim de hoşuma giden saygı ifadesi” şeklinde konuştu.

Oktar, “Dragos olarak adlandırılan yerde kalanların maaşını nasıl ödüyorsunuz. Bu hizmeti gönüllü mü yapıyorlar” sorusu üzerine de, “Yok. Ben Allah rızası için yaşayan bir insanım. Allah rızası için yapıyorlar. Ben Allah rızası için yaşamayan bir insanla yaşayamam” şeklinde konuştu.

Duruşmaya, Ulviye Didem Üner’in savunması ile devam ediliyor.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar´ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü’nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor. DHA

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, “Dragos” olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin “Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” ve “Cinsel istismar” gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor. DHA