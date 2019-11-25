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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.11.2019)

On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler şanslı rakamları bilerek ikramiyenin sahibi olmak istiyor. Milli Piyango İdaresi ve çekiliş heyeti huzurunda açıklanan On Numara ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

19:17 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.11.2019)

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. On Numara oyununda çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor.

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On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

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On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)
ödenmektedir.

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