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Orhan Pamuk hangi kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazanmıştır? (Oyna Kazan kopyası)

Oyna Kazan kopyası geldi. Son zamanların en popüler uygulamarından biri olan canlı bilgi yarışmaları oyunseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünkü kopya ünlü yazarımız Orhan Pamuk'tan geliyor. Peki Orhan Pamuk hangi kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazanmıştır?

20:12 -
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Orhan Pamuk hangi kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazanmıştır? (Oyna Kazan kopyası)

Oyna Kazan bu akşam tam 65 bin lira ödül verecek. Her gün Instagram hesabından yayınlanan kopyalar yarışmacılara yardımcı oluyor. Kopya şöyle yayınlandı: “65.000 ödüllü ve 10.000 kişinin para kazanacağı yarışmamızın kopyası geldi! Orhan Pamuk hangi kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü'nü kazanmıştı acaba?”

10 NİSAN OYNA KAZAN KOPYASI

CEVAP: CEVDET BEY VE OĞULLARI

Editör’ün Kıyağı: Canlıların bilimsel sınıflandırmasına göre insanlar hangi takımdandır?

Cevap: İnsan (Homo sapiens)

Yarışmacı Sorusu: Seydişehir-Antalya Tabelası önündeki kişi hangi ildedir?

Cevap: Konya

Bonus İpucu: Türkiye’de bir ilçe Beytüşşebap

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