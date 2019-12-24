PKK’nın silahlandırdığı çocuklar Türkiye sınırındaki kampta tutuluyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.A. ifadesinde, PKK/YPG’nin kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti.

YAŞLARI 12-14 ARASINDA 100’DEN FAZLA ÇOCUK

H.A. ifadesinde, PKK/YPG’nin işgal ettiği Suriye’nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan yaşları 12-14 arasında olan 100’den fazla yabancı uyruklu kimsesiz çocuğa zorla silah eğitimi verildiği söyledi.

Teröristin ifadesine göre silahlı eğitimini tamamlayan çocuklar Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu’na karşı kullanılmak üzere Türkiye-Irak sınırındaki Roj kampına götürüldü. (DHA)