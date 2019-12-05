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Osmaniye’de selenyum operasyonu

Osmaniye'de roket yapımında kullanılan selenyum maddesi ele geçirildi. Valizden çıkan 475 gram ağırlığındaki maddenin değeri 5 milyon dolar olarak açıklandı.

11:26 -
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Osmaniye’de selenyum operasyonu

İstanbul’dan Osmaniye’ye ‘selenyum’ isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma ekipleri, takibe aldıkları S.C. ile irtibata geçtiği İ.B.’yi gözaltına aldı. S.C.’nin valizinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar (28 milyon 750 bin TL) olan 475 gram selenyum ele geçirildi.

ROKET YAPIMINDA KULLANILIYOR

Cam-plastik üretimi, roket yapımı, kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan madde, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na analiz için gönderildi.

X-ışınları floresans spektrometresiyle yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi. Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Son güncelleme: 11:27 05.12.2019
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