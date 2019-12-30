Sabaha kadar süren yılbaşı eğlenceleri kasetlerde kaldı, TRT Arşiv’de bile yok!

Türkiye 30 yıl önce TRT’de Erol Evgin, Sibel Can, Hülya Avşar gibi isimlerin sabaha karşı canlı yayında söylediği şarkılarla, üç-dört dansözün göbek attığı oryantal şovlarla, sihirbaz gösterileri ve parodilerle yeni yılı kutluyordu.

Videosu olanlar sene içinde tekrar seyretmek için bu özel programı kasete kaydederdi. VHS ve BETA kasetler ömrünü yitirirken; arşivini sanal ortama açan TRT’nin internet sitesinde (TRT ARŞİV) bu programları bulmak mümkün değil.

AÇILIŞ BAHRİYE ÇİFTETELLİSİYLE

31 Aralık 1988, saat 20.55

Ev halkının gözleri, kahverengi kasalı Schaub Lorenz marka tüplü televizyonda. Beş dakika sonra TRT’nin Yılbaşı Özel Eğlence Programı başlayacak. Masa hazır, çocuklar tembihli. Eğlenmek serbest, gürültü yasak.

Saat 21.00

Oyun havaları Mustafa Kandıralı‘nın klarnetinden Bahriye Çiftetelli‘siyle başlıyor.

Saat 21.06’daki üç dakikalık açılış anonsundan ardından Kamil Sönmez canlı söylüyor; önce Hasta Oldum Derdune sonra Maçka Yolları…

Biter bitmez Levent Kırca‘yı görüyoruz ekranda. Beş değişik tiple dört dakikada televizyon başındakileri kahkahaya boğuyor büyük usta…

Saat 21.17

İzmir’den canlı yayın; Hülya Süer‘i dinliyoruz: Bu Aşkın Sonunda Ayrılık Varsa…

İzmir’den devam; yılbaşı gecesini çalışarak geçiren gazetecilere mikrofon uzatıyor TRT muhabiri…

SERMET ERKİN’DEN İLLÜZYON GÖSTERİSİ

Saat 21.23

Çocukları televizyon ekranına yapıştıran gösteride sırada… Sihirbaz Sermet Erkin‘in beş dakikalık illüzyon gösterisi başladı.

Saat 21.28

TRT İstanbul Stüdyosu’ndan Belkıs Akkale‘nin sesi yükseliyor: Bacacılar yüksek yapar bacayı / Şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı…

Şarkı biter bitmez Perran Kutman‘ın kılıktan kılığa girdiği altı dakikalık şov başlıyor. Peşi sıra yeni yıla Darülaceze’de giren dedeler ninelerin hatrı soruluyor, elleri öpülüyor.

CÜNEYT ARKIN CANLI YAYINA ÇIKIYOR

‘Banttan’ 11 dakikalık Nuray Hafiftaş konserinin ardından ekranda Cüneyt Arkın beliriyor. Arkın’la canlı yayında yapılan beş dakikalık sohbetin ardından MFÖ iki şarkı söylüyor. Önce Sufi sonra Bazı Bazı…

Saat 22.03

Bir canlı yayın daha… Coşkun Sabah‘dan dinliyoruz: Ağlamak İstiyorum ve Aşkımızın Şarkısı…

‘Yavru vatan’ unutulur mu? Kıbrıs’ta çekilen bölümde Gazi Set Orkestrası eşliğinde Bir Bir Biribirilerine Baka Baka Dururum‘u, Şakir Öner Günhan, Polis Haydar‘ı ise Ersen söylüyor.

PEŞ PEŞE ORYANTAL ŞOV

Burhan Çaçan potporisinin ardından yarım saatliğine ‘acı vatan’a gidiyoruz.

Necla Akben, Vur Davulcuyu, İzzet Altınmeşe, Nesime‘yi Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan çekimlerde sürüyor.

Bitmedi.

Saadet Demir‘in oryantal şovunun ardından Suna Pekuysal, Enis Fosforoğlu, Suna Keskin ve Volkan Saraçoğlu’nun oynadığı parodiler ekrana geliyor.

Saat 23.00, son bir saat…

Süreyya Davulcuoğlu, Alpay, Metin Milli...

Yasemin Evcim‘den oryantal disko!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDEN SONRA İBRAHİM TATLISES

İzmir’den bir canlı yayın daha… Nalan Altınörs söylüyor: Gel Neredeysen…

Saat 23.33, Milli Piyango çekilişi…

10 milyar liralık ikramiyenin hangi numaralara çıktığını öğrendikten sonra İbrahim Tatlıses, Fosforlu Cevriyem’i söylüyor.

Arkasından Muazzez Abacı‘dan Felek ve Çal Kemanım şarkılarını dinliyoruz.

Saat 00.00, hoş geldin 1989!

Eğlence tam gaz devam ediyor.

Sezen Aksu, Dansöz Melike, Zeki Müren, Bülent Ersoy‘un bant çekimlerinden sonra Ferhan Şensoy’un 10 dakikalık parodisi ekrana geliyor.

HÜLYA AVŞAR 01.51’DE CANLI YAYINDA ŞARKI SÖYLÜYOR

Bitti mi? Hayır! Gelsin canlı yayınlar…

Zülfü Livaneli saat 00.58’de İstanbul’da söylüyor: Leylim Ley

Peşi sıra Sibel Can çıkıyor karşımıza, İzmir’den canlı yayın: Seversen Beni…

Hale Soygazi‘yle iki dakikalı sohbet, Ayşegül-Ali Atik çiftinden yılbaşı esprileri, birkaç röportaj derken saat 01.51’i gösteriyor. Hülya Avşar canlı yayında Hiçbir Şeyde Gözüm Yok‘u söylüyor.

Arkasından Ali Karaaslan, Ayşegül Durukan, Gülşen Kutlu… Ankara’dan canlı yayın sürüyor. Saat 02.09’da Emel Sayın‘dan -bant da olsa- iki şarkı dinliyoruz: Kanımda Kıvılcım ve Mavi Boncuk…

Canlı yayınlar devam ediyor. İstanbul’da Sibel Egemen, Mini Minicik Bir Kase‘yi, İzmir’de Mihriban Sayın, Kaderimde Hep Güzeli Aradım‘ı söylüyor.

7 SAAT 23 DAKİKA SÜRDÜ



Ahmet Günday-Hale Gür‘ün türkülü düetinden sonra İzmir’den bir canlı yayın daha… Kutlu Payaslı saat 02.38’de Sen Nisansın Daha Ben Sarı Eylül‘ü söylüyor.

Uğur Böcekleri‘den yılbaşı esprileri, Nilüfer, Barış Manço ve Neşe Karaböcek‘ten birer şarkı, Ali Poyrazoğlu‘nun kısa gösterisinin ardından saat 03.18’de Erol Evgin canlı yayında Oldu mu Güzelim‘i seslendiriyor.



İlhan İrem, Leman Sam ve Kent Mete‘nin şarkılarının ardından TRT’nin 7 saat 23 dakika süren Yılbaşı Özel Programı 04.23’de sona eriyor.