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Şanlıurfa’da ‘tefeci’ operasyonu

Şanlıurfa'da, polisin tefecilik yapıldığı iddiasıyla 7 iş yerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13:57 -
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi uzmanlarıyla birlikte kent merkezindeki 7 iş yerine tefecilik yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Arama yapılan iş yerlerinde; farklı firma ve kişilere ait çok sayıda POS cihazı, kredi kartı, tapu ve çek defteri ile evrak ele geçirildi. Polis, 12 kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i, tutuklanırken, 4’ü ise serbest bırakıldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 14:27 20.05.2019
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