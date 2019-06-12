Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (12.06.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Oyunseverler 5+1 şanslı rakamı bilip büyük ikramiyenin sahibi olmak istiyor. Şans Topu çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye tutarı ile ilgili detaylı bilgiye sozcu.com.tr’den ulaşılıyor. Bu hafta büyük ikramiye 792 bin 546 TL olarak belirlendi. İşte 12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları…

12 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.