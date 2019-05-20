Sarar çifti dehşeti yaşadı! Holdingten açıklama geldi

Tanınmış giyim markalarından Sarar’ın sahipleri Eskişehir’de soyguna uğradı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın Eskişehir Osmangazi Mahallesindeki konutuna maskeli, silahlı 3 kişi girdi. Çifti bağlayıp şiddet uygulayan soyguncular kasadıki dövizle ziynet eşyasını alıp kaçtı. Çifti rehin alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için Türk Interpol’ü de devreye girdi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri gizli tutulan yabancı uyruklu hırsızlık zanlılarının, yurt dışına çıkmak için kullanabilecekleri değerlendirilen noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

SARAR’DAN AÇIKLAMA

Sarar Grubu da dehşet verici olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “19 Mayıs gecesi Yönetim Kurulu Başkanımız Cemalettin Sarar ve Eşi Zehra Sarar Eskişehir'deki konutlarında önceden planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan bir saldırıya uğradılar. Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar. Bu süreçte başta Sayın Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere bütün Emniyet teşkilatına olay anından beri gösterdikleri ilgi ve üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de teşekkür ederiz. Medyaya yansıyan haberleri takiben, dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm siyasi liderlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, her mevkideki askerlerimize ve tüm dostlarımıza yanımızda olduklarını hissettirdikleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.” denildi.