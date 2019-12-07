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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Kuponlar dolduruldu çekiliş sonucu bekleniyor…

Sayısal Loto sonuçları bu akşam MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ardından belli olacak. Son çekilişte gelen 1. devir ardından vatandaşlar Sayaısal Loto kuponlarını doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Peki 7 Aralık Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

18:19 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Kuponlar dolduruldu çekiliş sonucu bekleniyor…

7 Aralık tarihli Sayısal Loto sonuçları bugün belli olacak. Vatandaşlar heyecan yaratan çekilişi mpi.gov.tr adresinde yer alan Canlı Çekiliş butonuna tıklayarak öğrenebiliyor. Son çekilen Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin olmuştu. Peki bugün de büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte Sayısal Loto çekilişi sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU Mu?

7 Aralık Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Saat 21:15 MPİ tarafından düzenlenecek çekiliş ardından Sayısal Loto sonuçları belli olacak.

SONUÇLARI BELLİ OLAN ŞANS OYUNLARI

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