Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Sayısal Loto’da kazandıran numaralar…

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto’da kuponları dolduran vatandaşların beklediği şanslı rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca bu hafta Sayısal Loto'ya ilgi daha da artmıştı ancak bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmadı. İşte 30 Ekim Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 30 EKİM

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

Sayısal Loto oyununun 1266. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 932 bin 148 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 6 bin 273’er lira, 4 bilen 5 bin 407 kişi 83’er lira ve 3 bilen 98 bin 555 kişi ise 12 lira 2’şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto