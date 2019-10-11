Şenlik iptal edildi, zeytinler Mehmetçik’e gidecek

Akhisar Belediyesi, Akhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası ve Akhisar Ziraat Odası işbirliği ile her yıl yapılan Zeytin Hasat Şenliği'nin, Akhisar Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan ortak basın açıklamasında iptal edildiği bildirildi. Ortak basın açıklamasına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ve Akhisar Ticaret Borsası Alper Alhat katıldı.

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“KALBİMİZ VE DUALARIMIZ ASKERLERİMİZLE”

Her yıl bol ve bereketli bir hasat sezonu için düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği’nin Akhisar halkı açısından önemli olduğunu dile getiren Başkan Besim Dutlulu, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle, Akhisar Belediyesi, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Ziraat Odası ve Akhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığımız toplantı sonucunda alınan ortak karar ile her yıl düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği’ni bu yıl iptal etme kararı aldık. Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde terör örgütleri ile mücadele ederken, şehit evlerinden ağıtlar yükselirken şenlik yapmayı doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Kahraman Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri’miz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Allah milletimizin ve askerlerimizin yardımcısı olsun” dedi.

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Başkan Besim Dutlulu,, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçik’e destek olmak amacıyla Akhisar zeytini ve zeytinyağının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderileceğini ifade etti. İHA