Sertab Erener’in ilk albümündeki şarkılar nelerdir? (Oyna Kazan ipucu)

Son zamanların en popüler uygulaması mobil platformlar üzerinden geliştirilen bilgi yarışmaları… Sorulara doğru yanıtı verebilmek için birbiri ile yarışanlar Oyna Kazan ipucu sorusunun cevabını Google’da araştırıyor. Sertab Erener’in ilk albümündeki şarkılar nelerdir?

OYNA KAZAN İPUCU: SERTAP ERENER’İN İLK ALBÜMÜNDEKİ ŞARKILAR NELERDİR?

CEVAP: SAKİN OL

Aldırma Deli Gönlüm (Söz ve müzik: Sezen Aksu – Düzenleme: Uzay Heparı)

Suçluyum (Söz: Sezen Aksu – Müzik: Attila Özdemiroğlu – Düzenleme: Attila Özdemiroğlu, Uzay Heparı)

Ateşle Barut (Söz: Aysel Gürel – Müzik ve düzenleme: Garo Mafyan)

Yalnızlık Senfonisi (Söz ve müzik: Sezen Aksu – Düzenleme: Garo Mafyan)

Sakin Ol (Söz: Sezen Aksu – Müzik: Uzay Heparı, Sezen Aksu – Düzenleme: Uzay Heparı)

Vurulduk (Söz: Sezen Aksu – Müzik ve düzenleme: Uzay Heparı)

Unutamadım (Söz: Sezen Aksu – Müzik ve düzenleme: Uzay Heparı)

Oyun Bitti (Söz ve müzik: Sezen Aksu – Düzenleme: Uzay Heparı)

Elele (Söz ve müzik: Sezen Aksu – Düzenleme: Uzay Heparı)

O, Ye (Söz: Aysel Gürel – Müzik: Attila Özdemiroğlu – Düzenleme: Uzay Heparı, Fahir Atakoğlu)