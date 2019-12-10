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Son dakika… AİHM’den Osman Kavala kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 770 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu hakkında ihlal kararı verdi. Mahkeme, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.

12:28 -
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Son dakika… AİHM’den Osman Kavala kararı

Osman Kavala, 8 Haziran 2018’de AİHM’e yaptığı başvurusunda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasının AİHS’nin emniyet ve güvenlik haklarıyla ilgili 5'inci maddesine aykırı olduğunu savunmuştu.

“Çıkarılan zorluklar” nedeniyle hakkındaki geçici tutukluluk ve tutukluluğun devamı kararlarına itiraz edememiş olması ve Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin uzunluğunun da AİHS’nin aynı maddesine aykırı olduğu belirtilen başvuruda, ayrıca Kavala hakkındaki tutukluluk kararının siyasi nedenlerden ötürü verildiği, bu durumun AİHS’nin 18’inci maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

AİHM, ‘makul şüphe olmadan Osman Kavala’nın siyasi sebeplerle tutuklanması’ ve ‘AYM’nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi’ gerekçesi ile AİHS madde 5/1, 5/4 ve 18’den ihlal bulup Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılmasına’ karar verdi. Mahkeme, Demirtaş’tan sonra Türkiye hakkında 18. maddeden ikinci ihlal kararını vermiş oldu.

ANAYASA Avrupa Emniyet gezi Gezi Parkı mahkeme son dakika Türkiye
Son güncelleme: 12:39 10.12.2019
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