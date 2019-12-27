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Son dakika… Cumhurbaşkanı yerli otomobili kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobili test etti.

17:10 -
Haberler Gündem
Son dakika… Cumhurbaşkanı yerli otomobili kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Mustafa Varank ve TBMM Başkanı Şentop aracın deneme sürüşünde beraber yer aldılar.

AYRINTILAR GELİYOR…

Cumhurbaşkanı son dakika TBMM
Son güncelleme: 17:20 27.12.2019
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