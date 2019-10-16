Son dakika… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan harekât açıklaması

Kalın’ın açıklamalarından satır başları;

Barış Pınarı Harekâtı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye’nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir.

Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. Barış Pınarı Harekâtı’nı lekelemeye çalışanlar, Suriye’deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır.

YPG’nin rejimle nasıl bir ilişki içerisine girdiğini gördük.

Türkiye’yi eleştirenlere soruyoruz, DEAŞ’lılar neden serbest?

DEAŞ’la mücadele sadece Türkiye’nin sorumluluğunda değildir.

Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye’ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye’ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir.

Türkiye’yi Barış Pınarı Harekâtı konusunda eleştirenlere DEAŞ’lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.

Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

AYRINTILAR GELİYOR…