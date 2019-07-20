Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Erbil saldırganı terörist yakalandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

15:57 -
Haberler Gündem
Son dakika… Erbil saldırganı terörist yakalandı

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erbil’deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ’ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Dağ’ın yanı sıra olayla bağlantısı olan 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken, söz konusu diğer 3 kişi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Erbil’de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. (AA)

Son güncelleme: android-time 16:25 20.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more