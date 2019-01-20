Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, geçen hafta Menbiç’te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini ileten Erdoğan, bu elim olayın, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti.

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“TÜRKİYE, MENBİÇ’TE GÜVENLİĞİ DEVRALMAYA HAZIR”

Erdoğan, Türkiye’nin Menbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu, PKK ve PKK’nın Suriye’deki uzantılarının Suriye’nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini vurguladı. İki lider, IŞİD terör örgütünün Suriye’deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve ABD’nin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususlarında görüş birliğine vardı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Menbiç'teki saldırıda hayatını kaybeden Amerikan vatandaşları için başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Başkan Trump, Suriye'de kalan terör unsurlarının yenilmesinin önemine vurgu yaptı. İki lider, Suriye'nin kuzeydoğusu için karşılıklı olarak güvenlik endişelerini giderecek ve müzakere edilmiş bir çözümün aranmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesinin iki ülkenin de yararına olduğu hususunu da ele aldı.” AJANSLAR