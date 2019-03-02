Son dakika: Uyarı geldi kuvvetli kar ve bahar havası bir arada… Meteoroloji’den son tahminler!

Hafta sonu planlarını yapmaya başlayanlar için hava durumu önem taşıyor. Farklı mevsimleri bir arada yaşamaya açık olan yurdumuzda bahar ve kışı aynı anda yaşayacağımız bir hafta sonu geliyor. Bazı bölgelere yoğun kar yağışı uyarısı gelirken İstanbul’da 14 derece, İzmir’de 18 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar bahar havası hissettirecek…

YAĞIŞLI ILIK HAVA VE YOĞUN KAR BİR ARADA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sakarya, Çankırı, Sivas, Antalya, Hatay, Osmaniye, Adana'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Artvin’in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 Cm), Ardahan’da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar, gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye ile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı ile Sakarya çevrelerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye ile Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye ile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimleri yer yer sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BURDUR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saaterinde Çankırı çevrelerinin hafif yağmurlu, Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu , akşam saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı.

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Artvin’de görülecek yağışların 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 Cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzeyi ile Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin bekleniyor. Ardahan’da görülecek kar yağışlarının kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı