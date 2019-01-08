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Son dakika… Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

android-time 21:31
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Son dakika… Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford’u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.

Akar tarafından, “Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG’nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği” vurgulandı.

Görüşmede, Akar tarafından “Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu” belirtildi. AA

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Son güncelleme: android-time 21:4608.01.2019
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