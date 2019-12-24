Son dakika… Kabine toplantısı sonrası Kalın’dan açıklamalar

Kalın’ın konuşmasından satır başları şöyle;

* (İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz.

* Asgari ücret konusu, bugün kabine toplantısında gündeme gelmedi ama Çalışma Bakanımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bunu diğer kurumların ve ilgili tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek o noktada da tabi ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak. Burada jesti, rakamın inmesi çıkmasından ziyade herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması şeklinde anlamak daha isabetli olur. O konudaki çalışma devam ediyor şu anda.