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Son dakika… Kabine toplantısı sonrası Kalın’dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Asgari ücret konusu, bugün kabine toplantısında gündeme gelmedi ama Çalışma Bakanımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bunu diğer kurumların ve ilgili tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek o noktada da tabi ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak" dedi.

18:44 -
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Son dakika… Kabine toplantısı sonrası Kalın’dan açıklamalar

Kalın’ın konuşmasından satır başları şöyle;

* (İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz.

* Asgari ücret konusu, bugün kabine toplantısında gündeme gelmedi ama Çalışma Bakanımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bunu diğer kurumların ve ilgili tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek o noktada da tabi ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak. Burada jesti, rakamın inmesi çıkmasından ziyade herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması şeklinde anlamak daha isabetli olur. O konudaki çalışma devam ediyor şu anda.

son dakika
Son güncelleme: 18:54 24.12.2019
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