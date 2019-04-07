Son dakika: Meteoroloji saat verdi! Yağmur bugün geliyor, hafta boyunca terk etmeyecek…

Meteoroloji'nin yayınladığı raporlara göre bugün batıda ara veren yağışlar bugün başlayacak ve çarşamba günü tekrar yurdun hemen hemen tamamını saracak. Meteoroloji yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin kuzey ve doğusu, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR HAFTA BOYU SÜRECEK

Son dakika verilerine göre bugün akşam saatlerinden itibaren itibaren yağışlı hava yurdun tümünü etkisi altına alacak ve günler boyunca terk etmeyecek.

KUZEYDOĞUDA SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/Saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor) 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19