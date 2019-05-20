Son dakika… Siirt’te bir PKK’lı jandarmaya teslim oldu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca ailesiyle yapılan ikna neticesinde teslim olması sağlanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesindeki gri kategoride yer aldığı tespit edilmiş olup, adli soruşturması devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, Siirt Jandarma Komutanlığının başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni, huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini aktarıldı. İHA