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Son dakika… Siirt’te bir PKK’lı jandarmaya teslim oldu

Siirt’te, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride aranan PKK'lı 1 terörist, jandarma tarafından ailesiyle yapılan görüşme sonucu teslim oldu.

20:32 -
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Son dakika… Siirt’te bir PKK’lı jandarmaya teslim oldu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca ailesiyle yapılan ikna neticesinde teslim olması sağlanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesindeki gri kategoride yer aldığı tespit edilmiş olup, adli soruşturması devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, Siirt Jandarma Komutanlığının başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni, huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini aktarıldı. İHA

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 21:01 20.05.2019
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