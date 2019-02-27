Son dakika… YSK, Mersin adayı Burhanettin Kocamaz’ı reddetti

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den adaylığını kabul etmedi.

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Demokrat Parti’nin, İl Seçim Kurulu’nun bu kararına yaptığı itiraz, YSK’nin gündemine geldi.

YSK, Kocamaz’ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulu’nun kararını yerinde bularak, Demokrat Parti’nin itirazını reddetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Parti’den aday olamamış, daha sonra Demokrat Parti’den adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz’ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK’ye gönderilmişti. AA