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Son Dakika… Zeydan Karalar ve Akif Akay mazbatalarını aldı

Adana’da 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen CHP’li Zeydan Karalar ve CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay mazbatalarını aldı.

Mehmet SERBES
17:22 -
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Son Dakika… Zeydan Karalar ve Akif Akay mazbatalarını aldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP’li Zeydan Karalar ve Akif Akay, kalabalık bir taraftar grubuyla birlikte Adana Adliyesi’ne giderek İl Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim aldı. Daha önce Seyhan Belediye Başkanı olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatayı eline alarak, “Bu hepimizin başarısı” dedi.

FOTO: MEHMET SERBES / SÖZCÜ

Zeydan Karalar, daha sonra görevi devretmek için Seyhan Belediye Başkanı seçilen Akif Akay ve meclis üyeleriyle birlikte Seyhan Belediyesi’ne geçti.

Zeydan Karalar daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi binasına giderek görevi eski Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den devir aldı.

FOTO: MEHMET SERBES / SÖZCÜ

Karalar, daha sonra belediyenin binasından aşağıda bekleyen vatandaşlara seslendi. Karalar, konuşmasında Adana için yeni bir dönem başladığını ve Adanalıların güvenlerine layık olacak çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Karalar, “Kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmet yapmak için çalışacağım”dedi.

Son güncelleme: android-time 17:23 11.04.2019
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