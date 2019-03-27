Sosyal medya Özhaseki’yle ilgili bu videoyu konuşuyor

Seçime sayılı günler kala yayımlanan bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda Mansur Yavaş’ın rakibi olan AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin, Yavaş hakkında farklı zamanlarda kullandığı sözler yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yavaş için Özhaseki, “Gerçekten belediyeciliği bilmiyor ve gerçekten de projesi yok. Ankara gibi bir başkentte eğer adaysınız, insanların huzuruna çıkıyorsanız, saygı duyacaksınız, dersinize çalışacaksınız. Böyle bir projeyle çıktı mı? Belediyeciliği de bilmiyor. Açıkça ilan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“CANLI BİR ÖRNEKLE HEP BERABER SEYRETTİK”

Mansur Yavaş için bu sözleri kullanan Özhaseki’nin geçmişte de, “Değerli Belediye Başkanımız Mansur Bey’in yapmış olduğu çalışmaları izlemiş ve dinlemiş olduk. Bir yöre nasıl kalkınır, bir yörede neler yapılırsa o yöre ayağa kalkar, çok güzel canlı bir örnekle hep beraber seyrettik. Başkanımızın ellerine sağlık. İnşallah bundan sonra da güzel görevlerde bulunur diye de temennide bulunuyoruz” dediği ortaya çıktı.

Özhaseki’ye ait olduğu ileri sürülen bu video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kez paylaşıldı.