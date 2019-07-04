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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.07.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Geçen hafta şanslı rakamları bilen çıkmamış büyük ikramiye devretmişti.Son olarak 4 milyon 312 bin TL olarak belirlenen ödülün bu akşam daha da artması bekleniyor. İşte 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

20:17 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.07.2019)

Süper Loto’da bu akşam heyecan dorukta! 6 şanslı rakamı bilerek günün talihlisi olmak isteyenler kuponlarını hazırladı. Bu akşamki talihlinin hangi kentten çıkacağı merak ediliyor.

7 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

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Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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