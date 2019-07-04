Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.07.2019)

Süper Loto’da bu akşam heyecan dorukta! 6 şanslı rakamı bilerek günün talihlisi olmak isteyenler kuponlarını hazırladı. Bu akşamki talihlinin hangi kentten çıkacağı merak ediliyor.

7 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

İLGİLİ HABER Şans Topu'nda üç kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu! İşte 3 Temmuz Şans Topu sonuçları

İLGİLİ HABER Sayısal Loto çekiliş sonuçları 3 Temmuz : 3. kez devretti! Gelecek çekiliş ikramiye 5 milyonu aşacak!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto