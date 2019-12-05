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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (05.12.2019)

Süper Loto oyununda bu akşam heyecan dorukta! Son 6 çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmayınca büyük ikramiye kar topu gibi büyüdü ve 17 milyon 520 TL'ye ulaştı. Dev ikramiyenin sahibi olmak isteyenler kuponlarını hazırladı ve Süper Loto sonuçlarını araştırmaya başladı.

19:03 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (05.12.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te MPİ tarafından açıklanacak. Süper Loto’da şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Kısa yoldan zengin olmak isteyenler merakla 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

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SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

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