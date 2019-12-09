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Tepki çeken Atatürk heykeli kaldırıldı!

Urla'da ressam Turgut Kahraman'a ait bir işletmede sergilenen "Zeybek" adlı metal Atatürk heykeli, tepkiler üzerine bugün kaldırıldı.

19:39 -
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Tepki çeken Atatürk heykeli kaldırıldı!

İzmir’in Urla ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı.

FOTO: AA – İzmir’in Urla ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı.

Urla’da, ressam Turgut Kahraman’a ait bir işletmede sergilenen “Zeybek” adlı metal Atatürk heykeli, renkleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Tepkiler üzerine heykel bugün kaldırıldı.

FOTO: AA – İzmir’in Urla ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı.

“BAŞKA YERE ÇEKTİLER, ÜZGÜNÜM”

İşletme sahibi Kahraman, yaptığı açıklamada, Anadolu’daki kilimlerde kullanılan renklerle bir heykel yaptıklarını belirterek, “Başka yere çektiler, üzgünüm.” ifadesini kullandı.

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Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da bir işletmenin bahçesindeki Atatürk heykelinin kendileriyle bir ilgisinin olmadığını vurguladı. AA

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Son güncelleme: 19:40 09.12.2019
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