Terör örgütü önce kanton ardından devlet kuracaktı

“Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, Suriye'de ayrı bir devlet kurma amacında ve Suriye'yi bölmek istiyor. Kendisine ayrı bir kanton, fırsat bulursa da ayrı bir devlet kurmaya çalışıyordu. ABD Türkiye'nin operasyon kararlığını gördü ve askerini çekme kararı aldı. Afrin, Cerablus ve El Bab'daki gibi, Fırat'ın doğusunda da adım atmak zorundaydık. Türkiye olarak Suriye'deki gelişmelerin tüm boyutunda olacağız.”

ANLAŞMAZLIK NOKTALARI

Barış Pınarı Harekatı öncesinde ABD ile yapılan görüşmelerde çeşitli konularda anlaşmazlıkların ortaya çıktığı da belirtildi. Bu anlaşmazlık noktaları şöyle sıralandı:

“Türkiye güvenli bölgenin en az 32 kilometre (20 mil) olmasını istedi. ABD kısmen de olsa bunu kabul etti. Türkiye bazı noktalarda 32 kilometrenin mecburen aşılabileceğini savunurken ABD buna karşı çıkıyor. ABD, PKK ile bağlantılı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına onay verirken, YPG için toleranslı davranıyor. Türkiye, bölgenin ağır silahlardan tamamen arındırılmasını istiyor. ABD ise İŞİD ile mücadelenin devam ettiği gerekçesiyle YPG'ye silah sevkiyatını sürdürüyor. Türkiye, bölgenin güvenli hale getirilmesinden sonra mülteci durumundaki Suriyelilerin geri dönmesini ve yönetimin Arap-Türkmen ağırlıklı oluşmasını istiyor. ABD ise YPG unsurlarını ön plana çıkarıyor.”