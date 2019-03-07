THY, Türkiye ile İtalya’yı karıştırdı!

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde seyahat amacıyla bilet alan yolcular için gidecekleri bölgenin turistlik alanlarını içeren bilgiler paylaşıyor. Sitenin ‘Keşfet’ bölümündeki Çanakkale sayfasında tarihi Gelibolu Yarımadası’nın tanıtımında, İtalya’nın Lecce Şehrine bağlı ‘Gallipoli’ liman kasabasının fotoğrafının konulması tepkilere neden oldu.

“BÖYLE BİR HATA KABUL EDİLEMEZ”

Türkiye’nin tek resmi Çanakkale savaşları koleksiyoneri Seyit Ahmet Sılay yaşanan duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Böyle bir hatanın kabul edilemeyeceğini belirten Sılay şunları söyledi: “Tek kelimeyle rezalet! THY web sayfasındaki uçuş noktalarını tanıtıcı ‘Keşfet’ bölümünde Çanakkale'nin turistik ilçeleri bölümde Gelibolu yerine, İtalya’nın Lecce şehrine bağlı küçük bir sahil kasabası olan Gallipoli'nin liman resmini koymuşlar. Ülkemizin dünya ve Avrupa çapında ödüller sahibi ve en önemlisi bayrak taşıyıcısı konumunda olan THY'nın böyle bir hata yapması kabul edilemez.”

TEPKİLER SONRASI DÜZELTİLDİ

Vatandaşlar tarafından tepki gören hata dün gece saatlerinde düzeltildi. İlgili bölümdeki fotoğraf değiştirilerek yerine Kilitbahir Köyü'nün bir fotoğrafı konuldu.