Trafik Vakfı muamması çözüldü: AKP döneminde teklif edildi CHP gelince vazgeçildi

İstanbul Valiliği, kent genelinde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma işlemlerini gerçekleştiren İstanbul Trafik Vakfı’nın bu faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurması bir dizi soru işaretine neden oldu.

2018 yılının sonunda basına yansıyan ve İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberlere göre; park yasağına uymayan araçları çekme görevinin Emniyet'ten alınıp, büyükşehir belediyelerine devredilmesi planlanıyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre; kentte günde ortalama bin 600 araca; çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetleri kapsamında müdahale ediliyor. Bu da çekicilerin yılda 584 bin kontak çevirmeleri anlamına geliyor. Araç çekme ücretinin 90 lira olduğu hesaba katıldığında, İstanbul’daki ‘çekici pazarı’nın yıllık 52 milyon lira olduğu gözleniyor.

Bu haberlerden birkaç ay sonra İBB Trafik Müdürlüğü 20 Şubat 2019 tarihli yazısı ile İstanbul Trafik Vakfı ve İBB arasında ortak hizmet protokolü hazırladı.

Protokole ilişkin teklif, yerel seçimden hemen önce 11 Mart 2019 tarihinde İBB Meclisi'nde ilgili komisyonlara sevk edildi.

Komisyonların teklife ilişkin yaptığı inceleme de Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra tamamlanabildi ve 17 Ekim 2019’da İBB Meclis gündemine alındı.

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GELİRİ İBB ALACAKTI

İBB Trafik Müdürlüğü'nün AKP yönetimi sırasında teklif ettiği protokolün tarafları İBB ve İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü olarak belirlendi.

Protokole göre mevzuata aykırı şekilde park eden araçların çekilmesi, kaldırılması işleri İBB tarafından yapılacak, bu işlerin gelir ve giderleri de İBB'ye ait olacaktı.

Mevzuata aykırı şekilde park eden araçlara idari para cezası uygulama işlemi İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tesis edilecekti ve protokolün süresi 1 yıldı.

KOMİSYON:HUKUKİ ÇERÇEVE BELİRSİZ

Bu protokole ilişkin Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından ortak rapor hazırlandı.

AKP'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu komisyonların raporunda, protokol şartlarında araç çekilmesiyle ilgili yetki, sorumluluk ve hukuki çerçevenin tam belirlenmediği belirtildi.

Yetki ve sorumlulukların çerçevesinin hukuki sorunlara meydan vermeyecek şekilde yeniden belirlenmesi amacıyla protokol yapılması teklifi, İBB Trafik Müdürlüğü'ne iade edildi.

BAKANLIK İHALE EDECEK

Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun İYİ Parti'li Üyesi Dr. Suat Sarı, “Seçim öncesi bu işlerin gelirlerinin İBB'ye verilmesi gündemdeydi. Seçimde işler tersine dönünce vazgeçildi. 26 ilçenin emniyet müdürlüğü gelir elde etmek için dernek kurup bu çekme işlerini yapıyordu ama burada büyük sorunlar çıktı. Seçimler umdukları gibi sonuçlanmayınca en sonunda İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık kendisi ihaleye çıkacak ve bu hizmeti özel sektöre verecek. Çekicilerin yanına da birer polis konulacak. Elde edilen gelir de İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet müdürlüklerine ve vakfa dağıtacak” dedi.