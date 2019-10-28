İstanbul’daki çekiciler neye göre araç çekiyor?

Arabanız varsa her an karşılaşabileceğiniz durumlardan biridir yoldan çekilmesi. Genellikle yanlış yere park etmekten dolayı gerçekleşen bu eylem park cezası ve aracın çekildiği otopark parası ödenerek sonuca bağlanır. Ancak çekicilerle alakalı vatandaşın kafasını karıştıran birden fazla durum var. Biz de bu konuyla alakalı ciddi bir araştırma içine girdik…

İSTANBUL’DAKİ ÇEKİCİLER NEREYE BAĞLI?

İstanbul Trafik Vakfı bünyesinde kurulan Taşıma ve Çekiciler İktisadi İşletmesi Mart 1996 yılında hizmete girmiş. Buradan elde edilen gelir İstanbul Trafiği için çalışan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ihtiyaçları için harcanıyormuş. İstanbul Trafik Vakfı olarak verilen hizmetler ise yasak park çalışmaları ve arızalı, kazalı araçların taşınması olarak belirtilmiş.

Trafik Vakfı yasak park çalışmalarını 2918 sayılı Trafik Kanunun ve İl Trafik Komisyonu kararına uygun olarak yapıyor. Trafik Vakfına kayıtlı olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne trafik hizmeti için alınan araç sayısı 1202 olarak belirtilmiş.

ÇEKİLEN ARAÇLAR HANGİ OTOPARKA GÖTÜRÜLÜYOR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün park temizliği ile ilgili sorumluluk bölgelerinde görevlendirdiği trafik polis memurlarının kaldırılmasına ve çekilmesine gerek gördüğü araçları memurun sorumluluğunda ve yakınında bulunan Trafik Vakfı çekicilerine yazılı emir vererek araçlar çekiliyor, yediemin olan otoparklara memurun talimatı doğrultusunda bırakılıyor. Memurun yazılı emri olmadan hiçbir araç kaldırılamıyor, çekilemiyor.

Aracınızın çekildiği otoparkı ise “edevlet” uygulamasından öğrenebiliyorsunuz.

ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİ

Bugün aracınız çekildiği zaman otoparktan aracınızı çıkarmak için otoparka 102 TL ödeme yapmak zorundasınız. Bunun 90 TL’si tabloda yazdığı gibi çekme ücreti iken 12 TL’si de günlük otopark ücreti. Aracınız otoparkta 15 dakikada, 3 saatte kalsa siz günlük otopark ücretini ödemek zorundasınız. Ayrıca park yasağı olan yere aracınızı park ettiğiniz için bir de adresinize bunun 108 TL’lik cezası gönderiliyor. Bir park yasağı size toplamda 90+12+108=210 TL’ye geliyor.

PARK YASAĞI YAPAN ARAÇLAR NEYE GÖRE ÇEKİLİYOR?

Özellikle bu soruyu trafik polisine sordum. Polis memuru gayet soğuk kanlılıkla, “Çekici hangi aracı daha kolay çekebiliyorsa ona göre çekiyoruz” diye açıklama yaptı. Ayrıca hafta içi park yasağı olan yerlerden daha fazla otomobil çekilirken hafta sonları bu oranın düştüğünü polis memuruna söylediğimde, “Hafta sonları, hafta içlerine göre daha az çekici çalışıyor. Bu yüzden öncelik olan yerler var oraya çekiciler gönderiliyor. Bu durumlar karşılaşmanız normal” diye durumu açıkladı.

Haberi oluşturmak için gezdiğimiz süre boyunca çekicilerin park yasağı olan bölgelere, özellikle de bizim fotoğraflarını çektiğimiz yerlere gelmediklerini gördük. Bu duruma ek olarak park ihlali yapan araçların belgelenmesi ve ceza kesilmesi için trafik polislerine de bu bölgelerde rastlamadık.