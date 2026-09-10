İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 18 yıl sonra ilk maçında Karşısına çıkacağı Roma’ya karşı alışılmış taktik kalıplarını bir kenara bırakıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam Kadıköy’de oynayacağı maç öncesi özel bir planlama ile sahaya çıkıyor.

Kartal, basın toplantısında rakibin saha genelindeki baskısına karşı boşluklardan faydalanılacaklarını ve sadece geçiş hücumuna bağlı kalmayacaklarını vurguladı. Bu strateji, kadroda büyük bir dönüşüme yol açtı.

Kaleyi Ederson'a emanet edecek İsmail Kartal, üçlü savunma tercih etmeye hazırlanıyor. Oppong, Milan Skriniar ve Nathan Ake’den kurulacak bir savunma hattı düşünen Kartal, orta sahada ise İsmail Yüksek ile N’Golo Kante’yi birlikte kullanmayı hedefliyor.

Kanat beklerde Mert Müldür ve Archie Brown’a görev vermeye hazırlanan deneyimli teknik adam, geçiş hücumlarını bekler üzerinden deneyecek.

Hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood forvet arkasında yer alacak. Santrfor pozisyonunda ise Vedat Muriqi’nin sahada olması planlanıyor.