La Liga devi Barcelona’nın yeni stadyum çilesi bitmek bitmiyor. Limak Holding'in üstlendiği yenileme çalışmaları kapsamında 2 yıl geç teslim edilen Camp Nou Stadyumu, kısıtlı kapasite ile hizmete açılmıştı. Kulüp Camp Nou’yu yenilemek için 1 milyar eurodan fazla harcadı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Barcelona, sahasında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti. Galatasaray'ın lig aşamasındaki iki rakibinin karşılaştığı bu maçta skor kadar tribünlerde yaşananlar da dikkat çekti.

Maç devam ederken Barcelona'da etkisini artıran yoğun yağış, Camp Nou stadyumunda da kendisini gösterdi. Yağmur sularının stadyuma girmesi sonucunda basın tribününde su baskını yaşandı. Basın mensuplarının bulunduğu bölümde biriken su nedeniyle maç sırasında beklenmedik görüntüler ortaya çıktı.

Stadyumu 2024 sonunda teslim etmesi gereken şirket, bu taahhüdüne uymadığı için Barcelona, VIP loca satışlarından milyonlarca dolar zarar etmişti. Geçen sezon da su basan ve farelerin cirit attığı Camp Nou'nun basın tribünü ve VIP tribünleri sular altında kalınca Barcelona'nın zararı katlanmıştı.