Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında altyapısından yetiştiği Sporting’e karşı sahaya çıktı. RAFAEL LEAO’YA ISLIKLI PROTESTO Karşılaşmaya yedek başlayan Leao, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Portekizli futbolcu, sahaya adım attığı andan itibaren Sporting tribünlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Leao’nun top ayağına geldiği her pozisyonda yıldız futbolcuyu yoğun şekilde ıslıklayarak protesto etti. “SPORTING BENİM EVİM” Leao’nun karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalar ise yaşanan protestoyu daha dikkat çekici hale getirdi. Portekizli yıldız, altyapısından yetiştiği Sporting’e duyduğu sevgiyi dile getirerek, “Sporting benim evim, bir gün buraya geri dönmeyi çok isterim” demişti. Ancak Leao’nun eski kulübüne yönelik bu sıcak mesajları, Sporting taraftarlarının yıldız futbolcuya yönelik tepkisini engellemedi.

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