Kocaelispor, saha içerisindeki çalışmalarını güçlendirmek adına teknik yapılanmasını da sürdürüyor. Kocaelispor'nun teknik kadrosuna yeni bir isim katıldı. Eski milli futbolcu Umut Bulut, Selçuk İnan'ın yardımcıları arasına katıldı. 43 yaşındaki Bulut, eski takım arkadaşı Selçuk İnan'ın ekibine dahil olarak son iki idmanda yer aldı. İnan ile futbolculuk kariyeri sırasında önce Trabzonspor'da, sonra da Galatasaray'da aynı formayı giymişlerdi. İnan'n ekibine katılmasıyla birlikte, ikili teknik sahada da birlikte çalışacak. Futbolculuk kariyerinde Süper Lig ve A Milli Takım seviyesinde önemli tecrübeler edinen Bulut’un, sahip olduğu bilgi birikimini Kocaelispor’a aktarması bekleniyor.

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