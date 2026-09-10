UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ederken, transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin gündemine gelen yıldız oyuncu, geceye damga vurdu.

Stuttgart ile Viking karşı karşıya geldiği maçta Ermedin Demirovic göz doldurdu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Demirovic, 12 dakika içinde hat-trick yaptı. Stuttgart'ın 20. dakikada kaydettiği ilk gol Demirovic'ten geldi. Viking, 22. dakikada eski Göztepeli Zlatko Tripic'in golüyle skoru eşitledi. Bu gol, Norveç temsilcisinin Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golü oldu.

Stuttgart, 26. dakikada yeniden Demirovic ile golü buldu ve öne geçti. Bosna Hersekli oyuncu, 32. dakikada yeniden ağları bularak 12 dakika içerisinde hat-trick yaptı.

Galatasaray'ın pazarlıklar sonucu Stuttgart ile anlaşamadığı yıldız oyuncu, Osimhen'in sakatlık nedeniyle olmadığı maçta Sporting'e karşı alınan mağlubiyet sonrası sosyal medyada yeniden gündem oldu.