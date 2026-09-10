UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting ile Galatasaray, Portekiz’in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hakemin kararları damga vurdu. Mücadelenin 22. dakikasında Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Aleksey Batrakov'a orta alanda çok sert bir faul yaptı. Batrakov'un yerde kalmasının ardından oyunu durduran Norveçli hakem Espen Eskas, sarı kart gösterdi. KIRMIZI ÇIKMADI Kritik pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) odasıyla temas kuran mücadelenin hakemi, inceleme önerisi almamasının ardından oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Galatasaray’da teknik direktör ve yedek kulübesi, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Sosyal medyada taraftarlar pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini söyledi. OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ Karşılaşmanın 54. dakikasında da penaltı pozisyonu sarı kırmızılıları adeta çileden çıkardı. Sporting'te golcü oyuncu Luis Suarez savunma arkasına sarktı. Ismail Jakobs'un müdahalesi sonrası hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi ve ev sahibi ekibi penaltı kazandı. Kararın ardından sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular adeta çılgına döndü. Okan Buruk'un karşılaşmanın hakemine yoğun tepkisi kameralara yansıdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.