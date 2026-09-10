Dün oynanan karşılaşmalarla 2026-27 sezonunu açan Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sürüyor. Temsilcilerimizden Galatasaray, sezonun ilk karşılaşmasında Sporting'e Catamo, Suarez (P) ve Zalazar'ın golleriyle 3-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılıların tek sayısı ise Inacio'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

TARTIŞMALI PENALTI KARARI

Maçta dengeyi bozan gol ise 57'de Suarez'in kullandığı penaltıyla geldi... Ancak penaltı kararı, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. İzleyenler penaltıdaki faulü anlamakta güçlük çekerken, sosyal medyada Norveçli hakem Espen Eskas'ın başta penaltı olmak üzere kararları da tartışmaya açıldı.

OKAN BURUK ÇİLEDEN ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın son anları yaklaşırken takımının faul beklediği pozisyonda gelen 'devam' kararı karşısında kendisini kontrol etmekte zorlandı. Yardımcılarından İrfan Saraloğlu'nun Buruk'u sakinleştirmeye çalıştığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.