TRT nihayet küçük Muhammet Ali için harekete geçti

1 Mayıs 2018 yılında, TRT için bir ajans tarafından çekimi yapılan film setinde meşalenin üzerine devrilmesi sonucu 12 yaşındaki Muhammet Ali Çimen ağır yaralanmış, sevk edildiği Ankara'daki tedavisinin ardından Konya'nın Meram ilçesindeki evlerinde adeta hapis hayatı yaşamaya başlamıştı. Vücudunun yüzde 41'inde ikinci ve üçüncü dereceler yanık olan Muhammet Ali Çimen'in tedavisinin kaldığı yerden devam etmesi için SÖZCÜ harekete geçmişti. Çağrıya duyarsız kalmayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hekimin yönettiği süreç sonucunda küçük çocuk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilk ameliyatını olmuştu.

DOKTOR YİNE ARACI OLDU

Sakat kalma olasılığı yapılan ameliyat neticesinde azalan ve 3-4 yıllık süreç sonunda yüzü için de estetik ameliyat olabilecek olan Muhammet Ali'nin tedavisini için TRT Kurumsal İletişim Direktörü Berna Kürekçi Şendir şehre geldi. Ameliyatı gerçekleştiren doktor Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilsev İnce, TRT ve aile arasında ara buluculuk yaparak, Muhammet Ali'nin tedavi sürecinde TRT ile birlikte hareket etme kararı alındı.

AİLE VE TRT UYUŞMA SAĞLADI

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi toplantı salonunda TRT yetkilileri ile varılan mutabakat sonucunda; en az 3-4 yıl sürmesi beklenen süreç içerisinde 10'un üzerinde ameliyat yapılabileceği, yine bu süreçte çocuk ve ailenin psikolojik destek alması gerektiği, geç kalınan fizik tedavi sürecinin uzun bir süre devam etmesinin gerekliliği gibi hususlarda uyuşma sağlandı.

HUKUK SÜRECİ DE DEVAM EDECEK

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kazaya ilişkin şikayetçi bulunmadığı gerekçesiyle alınan kovuşturmaya yer olmadığına dair soruşturma kararına rağmen, ailenin, yapımcı şirket ve sorumlular hakkındaki hukuk mücadelesi devam ediyor.