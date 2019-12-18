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Son dakika: Uludağ’da ikinci cansız beden de bulundu

Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cansız bedenin de bulunduğunu açıkladı. Öğle saatlerinde bulunan cansız bedenin kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cansız bedenin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

15:57 -
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Son dakika: Uludağ’da ikinci cansız beden de bulundu

Uludağ’da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları bugün birkaç saat arayla gelen acı haberlerle son buldu. AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp’ın cansız bedeni bulundu. Birkaç saat sonra 37 yaşındaki Sarp’ın cansız bedenine bin 200 metre mesafede ikinci bir cansız beden daha bulundu.

Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu.

Kestel Stadyumu’na inen helikopterle arama kurtarma ve kriminal ekipleri bölgeye sevk edilmişti. (İHA)

 

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Son güncelleme: 16:28 18.12.2019
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