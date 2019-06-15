Uluslararası festivalin afişi tartışmalara sebep oldu: Cilveli Truva Atı…

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin bu yıl 56.'sı düzenlenecek.16 -20 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin duyurularında kullanılacak afişin seçilmesi için düzenlenen yarışma sonuçlandı.

Jüri üyeleri; Atilla Akın, Ateş İlyas Başsoy, Nadir Çakır, Ali Gürevin, Enver Yılmaz, Blagoy Toprakidis ve Özlem Uyan'ın değerlendirmeleri sonucunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ahmet Berkin Ay'ın tasarımı birinci seçilirken, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Aylin Mutlu'nun ve Buse Nur Beyaz'ın tasarımları mansiyon ödülüne layık görüldü.

“AT SANKİ SAVAŞA DEĞİL BAŞTAN ÇIKARMAYA GİDİYOR”

Yarışmanın sonucunun açıklanmasının ardından, birçok vatandaş sosyal medya hesaplarından ilgili afişe eleştirilerde bulundu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Birinci seçilen afişin sağındaki Truva Atının duruşu alay konusu olurken, bazı vatandaşlar “Truva atı at olalı böyle zulüm görmemiştir herhalde!”, “Bu logoyu kim yapmış; kim karar vermiş neye göre karar vermiş”, “At sanki savaşa değil de. Truvalıları baştan çıkarmaya gidiyor” şeklinde yorumlarda bulundu.