Usame Bin Ladin’i öven emlakçıya 2,5 yıl hapis

Atatürk ve Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle emlak işi yapan Harun A., hakkında 2017 yılında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Harun A.'nın sosyal medya hesapları üzerinden El Kaide silahlı terör örgütünün öldürülen eski lideri Usame Bin Ladin yanlısı paylaşımlarının yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarının Harun A., tarafından kullanıldığının belirlendiği ve Atatürk karşıtı paylaşımların da olduğu ayrıca Atatürk heykeline “put” yakıştırması yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

BİR DÖNEM ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ

Sanat tarihi mezunu olduğunu, pedagojik eğitim formasyonu aldığını, bir dönem ücretli öğretmenlik yaptığını belirten sanık Harun A., ifadesinde yapmış olduğu paylaşımların hakaret amaçlı olmadığını, on binlerce paylaşım yaptığı ve bunların o anki ruh haline göre değişiklik gösterdiğini, suçlamaları kabul etmediğini IŞİD ile ilgisinin olmadığını söyledi.

55 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Harun A., hakkında hazırlanan iddianamede, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlarından 14 yıldan 55 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ SAVUNUCULUĞU YAPMADIM”

İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına 6 ay tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen tutuksuz sanık Harun A., katıldı.

Sanık Harun A., son savunmasında, amacının örgüt propagandası yapmak olmadığını ifade ederek, “Burada sadece Usame Bin Ladin'i bir Müslüman olarak bildiğim için rahmet ettim. Usame Bin Ladin'in şehit olup olmadığını ben söyleyemem onu Allah bilir. Bir Müslüman olarak rahmet ettim. Kendisine rahmet dilemek manasında dua ediyorum. Terör örgütü savunuculuğu yapmadım. Siyasi düşünceler her zaman değişiyor. İnsanlar anlık olarak sosyal medyada o anki düşüncelerini paylaşıyorlar” dedi.

2,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Harun A.'nın örgüt propagandası yapmak suçundan 2, 5 yıl hapis cezasına çarptırırken “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan beraatına karar verdi.