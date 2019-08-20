İstanbul Valisi Yerlikaya yaralı Eminönü’nde

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumartesi günü burada olan su baskını ile ilgili dün yapmış olduğumuz hazırlıklarla ilgili ziyarete geldik. Geçmiş olsun diyoruz vatandaşlarımıza, esnaflarımıza. Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Hem büyükşehir hem Fatih ilçe belediyemiz diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve neler yapabileceğimizi kendileriyle paylaştık. Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile dünkü yapmış olduğumuz görüşmeden sonra bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredinin müjdesini verdik. Müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Yine onlara destek olması açısından bir kira yardımı ile ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da paylaştık. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlardan da değerlendirme aldık. Temennimiz şu, aynı sıkıntı bir daha İstanbul’da yaşanmasın. Yağış, sağanak, kar olacak bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp, zamanında İstanbul’da bütün risk olan yerlere, orada bulunan evsel ya da iş yeri ile ilgili vatandaşlarımıza süratle haberdar etmeyle ilgili gereken çalışmalarımızı yaptığımızı ve bundan sonra da iletişimimizin daha kuvvetli olacağını ilettik.”

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA)