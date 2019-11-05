İstanbul’un akciğerleri için 7 Kasım’a dikkat: Şile’ye sahip çık!

Şile’nin Tekeköy mevkiine yapılmak istenen taş ocağı için orman alanı seçilmiş ve bölge halkı bu taş ocağına karşı olduğunu dile getirmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapılacak taş ocağı öncesinde yasa gereği, bölge halkı için yapılacak bilgilendirme toplantısıyla ilgili bir yazı yayımladı.

Bölgede yaşayanlar tarafından yaklaşık 30 bin ağacın kesileceği belirtilirken, kritik bilgilendirme toplantısının 7 Kasım’da Tekeköy’de yapılacağı duyuruldu. Bölgedeki taş ocağı yapımına dikkat çekmek için ayrıca sosyal medyadan ‘Şile’ye sahip çık’ etiketiyle binlerce mesaj atıldı. Etiket kısa bir süre içinde Twitter’daki trendlerin arasına girdi.

İBB Meclisi'nin CHP'li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada projeye tepki göstermişti.

“ORMAN ADETA TALAN EDİLDİ”

“Şile ilçesinin sınırları içindeki bu orman alanı rant uğruna yok edilecek” diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu alan yaklaşık 90 hektarın üzerinde. Kuzey Ormanları yeni yapılan yol ile birlikte adeta yok ediliyor, yol nedeniyle de dolgu ve stabilize malzemeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu malzeme de orman içinde açılacak tesis ile giderilecek. İktidar müteahhit mantığıyla ülkeyi yönetirken, bu bölgede birçok taş ocağı ve kırma taş tesisine ‘ÇED gerekli değildir' raporu verildi. Devamında da orman adeta talan edildi.”