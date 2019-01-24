Yağmur ve fırtına esir aldı! Meteoroloji’nin uyardığı yağmur fırtınası Ege ve Akdeniz’i vurdu…

Ege ve Akdeniz bölgelerimizi etkileyen yağışlar sürüyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir dolaylarında önemli bir yağış bırakan hava sistemi fırtınayla beraber etkili oluyor.

KUŞADASI’NDA YOĞUN SAĞANAK!

Kuşadası’nda bugün saat 11.00 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 30 dakika etkili oldu. Şiddetli yağmur sonrası, ilçe merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Atatürk Bulvarı ve otobüs terminali önündeki köprülü kavşak bağlantı yolları da yağıştan olumsuz etkilendi.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, zor anlar yaşadı. Köprülü kavşak altındaki bazı yollar, kısa süreli ulaşıma kapandı. Bazı siteler ile alçak yerlerdeki yazlık evlerde su baskınları yaşandı. Kentte yağmur etkisini azaltarak, devam ediyor.

MENTEŞE’DE 24 SAATE METREKAREYE 24 KİLOGRAM YAĞIŞ

Menteşe ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu. Menteşe’nin Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile çevreyolundaki tarım alanları su altında kaldı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 24 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Ayrıca son 24 günde ise metrekareye 368 kilogram yağışın düştüğü ifade edildi. Yağışların cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

İZMİR’DE BİRÇOK EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

İzmir’de, dün öğle saatlerinden beri aralıklarla etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınları meydana gelirken, çalışanlar, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Kentte, dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, polis ve belediye ekipleri de trafik yoğunluğunu gidermek için önlem aldı. Yağmur suları nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki birçok iş yerini su bastı. Çarşı esnafı, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Su baskını yüzünden sürekli mağdur olduğunu belirten esnaf, sorunun çözülmesini istedi.

ANTALYA’DA FIRTINA VE YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Antalya’da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Yağışların ve fırtınanın bir süre daha Antalya’da kendini göstermesi bekleniyor.

BODRUM’DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Dün akşam saatlerinde güneybatı yönünden gelen lodosun hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kıyı kesimlerini vuran lodos nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos yüzünden deniz kenarındaki işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Deniz suyunun işletmelere girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı.

Lodosla gelen dev dalgalar, sahilde bulunan bazı restoran, bar ve bazı otellerin alt katlarında hasara yol açtı. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bodrum koylarındaki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı, bazıları kıyıya sürüklendi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.

Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Lodosla başlayan sağanak yağış da cadde ve sokakları sular altında bıraktı. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodos ve sağanak yağışın bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.