Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı

Yazar Nuri Pakdil, dün kaldığı otelde yere düştü. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Pakdil’in yapılan muayenesinde düşmeye bağlı olarak sol kalçasının kırdığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Pakdil’in pazartesi günü ameliyata alınmasına karar verildi.

Kuzeni olan Mehmet Abama, Pakdil’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Nur Bey, dün bayram münasebetiyle geldiği otelde küçük bir kaza geçirdi ama şu anda sağlık durumu gayet iyi. Pazartesi günü mevcut rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirecek” dedi.

Türk edebiyatında Necip Fazıl’la başlayan Sezai Karakoç’la süren büyük akımın üçüncü halkası olarak gösterilen Nuri Pakdil uzun yıllar Edebiyat Dergisi'ni çıkarmıştı. Pakdil bir röportajında Hz. Muhammed'i “Ulu Önder” olarak nitelemiş, Atatürk'ün “Ulu Önder” olarak anılmasına karşı çıkarak “Bizim tek ulu önderimiz vardır, o da Hz. Muhammed’dir” demişti.

Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığıyla tanınan Pakdil son olarak Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Ne mutlu müslümanım diyene” sloganı ile gündeme gelmişti. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Pakdil'in bu konuşmasını ayakta dinlemiş ve alkışlamıştı. Pakdil, “Atatürk'e karşı mısınız” sorusuna da “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtı vermişti.

Bülent Arınç’a suikast iddiası ile 5,5 yıldır sürdürülen ve sonunda takipsizlik kararı verilen dosyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın dostu, yazar Nuri Pakdil de çıkmıştı.