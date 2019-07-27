Yazısı nedeniyle para cezasını hak ihlali saydı

Kararın gerekçesinde, Baytaş'ın yazısında yer verdiği eleştiri konusunun olgusal temellere dayandığı belirtilerek, “Köşe yazısında ağır eleştirilere yer verildiği görülmekle birlikte, bu değerlendirilmelerin kabul edilebilir eleştiri sınırını aştığından bahsedilemez” denildi. İfade ve basın özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, yeniden yargılama yapılarak ihlalin ortadan kaldırılması için kararı yerel mahkemeye gönderdi.

SÜLÜN OSMAN BENZETMESİ

Baytaş, 2015'te SÖZCÜ'deki “Devlet sırlarını satmada Sülün Osman'a parmak ısırtıyor” başlıklı köşesinde, “AKP iktidarının Türk ordusunu kuşa çevirme planına katkıda bulunan, son olarak jandarma generallerini vatandaşa gavat diyen valilerin emrine verilmesini topuk selamı ile onaylayan komutandır. Başbuğ Paşa'nın sakıncalı diye vermediği hard diski 2013'te kendi emriyle savcılığa teslim ettiriyor. Şimdi de sıkışıp paniğe kapılınca diski çaldıran savcıları mahkemeye vermekle sorumluluktan kurtulacağını sanıyor” diye yazmıştı.